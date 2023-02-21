Uyarılara rağmen hasarlı binalardan eşya taşıma telaşı
Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4'lük depremde daha önce hasar almış binaların bazıları yıkıldı. Enkaz altında kalanların çoğu o sırada eşya taşımak isteyenlerdi. Hasarlı binalara girerek bu işi yapmak oldukça riskli ancak yine de deprem bölgesinde bu tür manzaralar görülüyor. NTV ekibinden Emirhan Ergen Adıyaman'da böyle bir eşya taşıma telaşına tanıklık etti. (Kamera:Burak Sevinç)
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