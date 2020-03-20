Uyarıları aldırmadan sokaklara çıkıyorlar

Bütün dünyada 'Evde Kal' çağrıları ayyuka çıkmış, Türkiye'de tüm yetkililer salgının yayılmasını önünde geçmenin tek yolunun evden çıkmamak olduğunu defalarca söylemişken, en riskli gruptakiler bu uyarıları dinlemeyenler. Ölümlerin 65 yaş üstünde olması bile onları dışarı çıkıp gezmekten alıkoymadı. O kadar ki belediyeler park ve bahçelerdeki bankaları toplamak zorunda kaldı. Ücretsi ulaşımı durdurmak zorunda kalan şehirler var. Ve habercilerin ulaştığı bu kesim bırakın uyarıları ciddiye almayı, bankların kaldırılmasına tepkiliydi. Oysa onlar kendilerini tehlikeye attıkları gibi sağlık sistemine binecek yük üzerinden tüm toplumu tehlikeye atıyorlar vu bunun farkında değiller.

NTV Haber 20.03.2020 - 20:02 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 20:26

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