Uyarıları dikkate almadılar

Çanakkale'de Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. Polis ve Zabıta ekipleri anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yaptı. Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü.

Haberler - NTV 03.02.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 10:31

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