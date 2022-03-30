Uydudan takip edilen küçük kartal Iğdır’a dönüş yolunda
Iğdır’da verici takılarak izlemeye alınan ‘küçük kartal’ cinsi kuş, 6 ayda 20 bin kilometre yol kat etti. Kuş, 9 ülkeyi kapsayan göçü sırasında 3 bin 500 metreye kadar yükseldi. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, küçük kartalın şu sıralar dönüş yolunda olduğunu söyledi ve ‘Suudi Arabistan’ı geçip yakalandığı topraklara Iğdır’a dönecek’’ dedi.
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