Uygulama noktasında 2’si polis 4 kişiye çarpıp kaçtı
Burdur’un Bucak ilçesinde polislerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, başka bir uygulama noktasında 2’si polis 4 kişiye çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alınırken, olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde ilk başta virajı dönen aracın uygulama yapan polis ve vatandaşların arasına daldığı, bir polis memurunu da altında sürükleyerek üzerinden geçtiği görülüyor.
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