Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte kurtarıldı
Osmaniye'den Hatay'a giden 3 kişilik aile, uyudukları minibüste depreme yakalandılar. Anne, baba ve çocuklarının kaldığı minibüsün üzerine bina yıkıldı. Baba ve oğlu enkazdan kurtulmayı başardı. Ancak Gülnaz Er, UMKE ekiplerinin çalışmasıyla 30. saatte kurtarıldı.
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