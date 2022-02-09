Uyuşturucu satıcıları kaçtı, jandarma kovaladı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon film sahnelerini aratmadı. Jandarmanın eve baskın düzenlemesi üzerine uyuşturucu satıcısı 3 kişi çatıya çıktı. Çatıda dakikalarca süren kovalamacayı, turist bir kadın evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti. Kovalamaca sonunda yakalanan 3 şüpheliden R.B.’nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 15:42 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 16:00

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