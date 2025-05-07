Uyuşturucu sevkedilen dron vurularak düşürüldü
İzmir'in Menemen ilçesinde, dronla uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dron, bölgede konuşlanan sivil ekipler tarafından havada vurularak düşürüldü. Operasyonda, Ö.G.T. (26) ve D.G. (26), beraberlerinde dron ekipmanları ve uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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