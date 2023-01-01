Uyuşturucuyu sıvı hale getirip havluların üzerine döktü

Ankara narkotik şube dedektifleri uyuşturucu tacirlerinin yeni kaçakçılık yöntemlerini deşifre etti. İran’lı bir satıcının valizlerinde arama yapan polis, bornoz havlu ve kıyafetlere dökülmüş 25 milyon lira değerinde metamfetamin ele geçirdi. (Haber:Gökhan Gerçek Kamera:Atilla Erturan)

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