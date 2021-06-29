Uyutulacak köpek 5 ayda sağlığına kavuştu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yol kenarında  araba çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan bir köpek bulundu. Ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği Karamürsel Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 ay süren bakımın ardından sağlığına kavuştu.

NTV 29.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 14:31

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