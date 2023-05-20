Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya kalktı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş açarak aracıyla kaçan uzman çavuş polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uzman çavuşun hakkında, yaklaşık 1 yıldır eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.

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