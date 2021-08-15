Uzmanı NTV'de yanıtladı: Afganistan'dan göç hızlanır mı?

Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban güçlerinin başkent Kabil'e girmeye başladığını duyurdu. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, NTV'de bu durumun Türkiye'ye etkisini değerlendirdi. Güçlüer, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçün hızlanıp hızlanmayacağına da yanıt verdi.

NTV Haber 15.08.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 12:16

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