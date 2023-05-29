Uzmanlar 2. tur seçim sonuçlarını yorumladı: Hangi adımlar etkili oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda 81 ilin 52'sinde yarışı önde tamamladı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, seçim sonuçlarını NTV yayınında değerlendirdi.

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