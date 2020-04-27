Uzmanlar 'hileli' pideye karşı uyardı (İyi pide nasıl anlaşılır?)
Gıda sahtekarları şimdi de, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideye göz dikti. Fırıncılar, Ramazan pidesinde yapılan hilelere karşı vatandaşları uyararak, belirlenen satış fiyatının altında satılan pidelere "Güvenmeyin" dediler. Fırıncılara göre iyi pide, görünüşü ve gramından anlaşılır.
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