Uzmanlar NTV'de değerlendirdi: Türkiye'de corona virüs rakamları tepe noktasından düşüşe geçti

Corona virüs ile mücadelede gelinen son noktayı uzmanlar NTV yayınında değerlendirdi. Genel kanı, virüsün seyrinin Türkiye'de tepe noktasından inişe geçtiği yönünde. Ancak yine de uyarılar var. İşte o uyarılar ve yorumlar...

NTV 04.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 09:22

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