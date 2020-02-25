Uzmanlar uyardı: Define diye tarihi talan edenlere karşı acil önlem alınmalı
Cezaları hiçe sayan defineciler bir adım daha ileri gitti, artık sosyal medya üzerinden de reklamlarını yapıyor, buldukları, çaldıkları tarihi eserlere müşteri arıyorlar. İstanbul'un merkezi sayılabilecek noktaların da tarihi eserler definecilere karşı ilginç yöntemlerle korunuyor. Acil önlem alınması gerektiğine dikkat çeken uzmanlardan bu konuda seferberlik çağrısı var. İşte ayrıntılar... (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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25.02.2020 - 11:38| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 11:50
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