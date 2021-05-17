‘‘Vaka düşüşü beklentiden uzak, tedbirler bırakılırsa bu yazı da kaybederiz’’
Kademeli normalleşme başladı ancak uzmanlar uyarıyor; vaka sayıları henüz beklenenin çok uzağında ve kurallara uymak hayati önem taşıyor. Günlük vaka sayılarında Avrupa Birliği kriterlerine çok uzak olunduğuna dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr.İsmail Balık ‘‘Tedbirler bir kenara bırakılırsa bu yazı da kaybederiz. Aşılama oranını yüzde 70’e çıkarırsak rahat nefes alırız’’ dedi.
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NTV 17.05.2021 - 14:00| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 14:11
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