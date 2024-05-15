Uzmanlar yorumladı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın "kumpas" iddiası
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında, 3 emniyet müdürünün görevden alınması ve Gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası, Ankara'da gündemde. Bu dikkat çekici gelişmeler, Beştepe'de düzenlenen kritik bir toplantıda ele alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da "FETÖVARİ taktiklerle oyun kuruluyor." çıkışı geldi. Uzmanlar, NTV yayınlarında gizli tanığın "kumpas" iddiasını ve 3 polisin açığa alınması sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
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