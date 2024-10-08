Uzmanlar yorumladı: Toplumda şiddet neden artıyor?
Geçen hafta iki genç kız vahşice öldürüldü. Neredeyse her gün ya da gün aşırı bir kadın cinayeti haberi veriliyor. Peki, Türkiye'de şiddete eğilim neden artıyor? Uzmanlar, cezasızlık algısına ve toplumda artan şiddete ilişkin son durumu değerlendirdi.
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