Vagonlar depremzedelere barınak oldu (NTV ekibi Elazığ Tren Garı'nda)
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü ilçesinde enkaz altında olduğu tespit edilen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı, 39 vatandaş ise hayatını kaybetti. NTV ekibinden Serkan Kaya, Elazığ Tren Garı'ndan son durumu aktardı.
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