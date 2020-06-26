Vaka sayıları neden artıyor? (Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı)
Corona virüs vakalarındaki artış endişeyle takip ediliyor. Enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan artışı maske ve mesafe kuralının iyi uygulanmamasına bağladı. "Bu artışlar olduğu zaman daha keskin önlemler alınmalı" dedi. NTV yayınına katılan Ceyhan, üniversite sınavına girecek adaylara da bir uyarı yaptı. "Aranızda 2 metre mesafe yoksa maskenizi çıkarmayın" diye konuştu.
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NTV 26.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:10
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