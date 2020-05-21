Corona virüs vakası sayısı arttı, fabrikada üretim durdu

Uyarılar ve önlemler dikkate alınmadığı takdirde virüs vakaları yükselişe geçiyor. Van'da Valilik, önlemlere uyulmadığı için vaka sayısının 448'e çıktığını açıkladı. Kastamonu ve Kayseri'de ise virüse yakalanan çalışanlar ve mesai arkadaşları karantina altına alındı. Bir fabrikada üretim durdu.

NTV 21.05.2020 - 17:14 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 17:41

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