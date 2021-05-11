Vaka sayısı azalıyor

Tam kapanma sürecinin ardından ilk vaka yoğunluğu haritası açıklandı. Haritaya göre vaka sayısında düşüş var. İstanbul'da bir haftada vaka sayısı yüzde 32 azaldı. Ancak yine de Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum'la birlikte her 100 bin kişide en çok vaka görülen illerden biri oldu. Uzmanlara göre düşme eğilimi önemli ancak daha katedilecek çok yol var. (Haber: Melike Şahin)
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NTV 11.05.2021 - 14:00| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 14:14
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