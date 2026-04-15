Vali açıkladı: Yaşamını kaybedenlerden biri öğretmen 3'ü öğrenci
15.04.2026 14:58
Son Güncelleme: 15.04.2026 15:28
NTV - Haber Merkezi
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; olay yerinde yaptığı açıklamada, "4 can kaybı, 20 yaralımız var'" var dedi. Saldırgan öğrenci intihar etti.
