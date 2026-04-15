Vali açıkladı: Yaşamını kaybedenlerden biri öğretmen 3'ü öğrenci

15.04.2026 14:58

Son Güncelleme: 15.04.2026 15:28

NTV - Haber Merkezi

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer; olay yerinde yaptığı açıklamada, "4 can kaybı, 20 yaralımız var'" var dedi. Saldırgan öğrenci intihar etti.