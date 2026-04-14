Vali Şıldak'tan ilk açıklama: (Liseye silahlı saldırı) Saldırgan hayatına son verdi
14.04.2026 11:38
Son Güncelleme: 14.04.2026 11:40
NTV - Haber Merkezi
Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen ve bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren eski öğrencinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiğini bildirdi.
