Vali Şıldak'tan ilk açıklama: (Liseye silahlı saldırı) Saldırgan hayatına son verdi

14.04.2026 11:38

Son Güncelleme: 14.04.2026 11:40

NTV - Haber Merkezi

Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen ve bir polis memurunun da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren eski öğrencinin yakalanacağını anlayınca intihar ettiğini bildirdi.