Van 3 gündür sele teslim

Van'ın Başkale ilçesinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Van-Hakkari karayolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Özalp ilçesinde hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

NTV 03.08.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 16:53

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