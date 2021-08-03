Van 3 gündür sele teslim

Van'ın Başkale ilçesinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Van-Hakkari karayolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Özalp ilçesinde hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
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NTV 03.08.2021 - 16:48| Son Güncelleme : 03.08.2021 - 16:53
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