Van Bahçesaray'da 7'den 70'e herkes satranç oynuyor

Van'ın Bahçesaray ilçesi sıradışı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Kahvehanelerde, evlerde ve açık alanlarda sıklıkla satranç oynanıyor. 7'den 70'e herkesin tutkusu olan satranç, bir gelenek halinde kuşaktan kuşağa aktarılıyor. İşte ayrıntılar...

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