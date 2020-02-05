Van Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. AA Muhabiri Cemal Aşan, canlı yayında son durumu aktardı. Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Meteoroloji'dan yapılan açıklamada Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirilmişti.

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