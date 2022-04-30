Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı
Van'da birçok ilden gelen fotoğraf tutkunları ile doğaseverler, baharın tonlarına bürünen ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi. Kış mevsiminde kar altındaki Çarpanak Adası, ilkbaharda Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle etkileyici görünüme kavuşan ada, gölün maviliği ve karlı Süphan Dağı ile bütünleşiyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
Anadolu Ajansı 30.04.2022 - 17:02| Son Güncelleme : 30.04.2022 - 17:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.