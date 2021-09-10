''Van kedisi uysal ve en zeki kedidir''

Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışlarını inceleme altına alarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, en saldırgan türün Van kedisi olduğu belirtildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da araştırma sonuçlarına karşı çıkarak "Van kedisine bir unvan verilecekse, en zeki kedi unvanına sahiptir diyebiliriz" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.09.2021 - 15:38| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 15:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.