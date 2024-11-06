Van sınırına güvenlik duvarı: 25 katmanlı, yüzde 70'i tamamlandı
Türkiye-İran sınır hattı, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlanırken İHA'lar, drone'lar, keskin nişancılar, insansız kara araçlarının içinde olduğu 25 katmanlı güvenlik sistemiyle sınır hattı korunuyor. Bölgede görevli güvenlik güçleri, yasadışı geçişleri ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için Kurudere Karakolu'nda 24 saat görev yapıyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
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