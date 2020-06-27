Van'da 21 ton inci kefali ele geçirildi

Van#39;ın Muradiye ilesinde, uvallar iinde ve ağlara takılı 1 tonu l, toplam 21 ton inci kefali ele geirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, l balıklar ise imha edilecek. Balıklar bir ocuğun babasını şikayet etmesi zerine bulundu. Van ValisiMehmet Emin Bilmez NTV#39;ye konuştu.

NTV Haber 27.06.2020 - 15:53 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 16:23

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