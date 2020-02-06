Van'da çığ bölgesinde hava durumu nasıl? (Bölgede tehlike sürüyor mu?)
Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kar altında kalan 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 75 de yaralı var. Ara verilen kurtarma çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişi aranıyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelinde hava durumunu ve heyelan riski taşıyan bölgeleri aktardı.
06.02.2020 - 10:55| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 11:09
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