Van'da çığ felaketinden kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, o anları anlattı

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 23 cansız bedene ulaşıldı. Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi. Uçar, o anları böyle anlattı.

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