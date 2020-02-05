Van'da dün çığ altında kalan kişiyi kurtarma anı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Dün çığ altında kalan kişiyi kurtarma anı ise böyle kaydedildi.
05.02.2020 - 13:55| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 14:10
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