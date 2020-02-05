Van'da dün çığ altında kalan kişiyi kurtarma anı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Dün çığ altında kalan kişiyi kurtarma anı ise böyle kaydedildi.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER