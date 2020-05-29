Van'da taziye çadırı ısrarı corona virüs vaka sayısını artırdı: 18 bin kişi karantinada

Van, corona virüs vakalarının çok fazla yayıldığı kentlerden biri... Yasak olmasına rağmen taziye çadırı kuranlar, akrabalarına bayram ziyaretine gidenler çok sayıda kişiye virüs bulaşmasına neden oldu. 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kentte 18 bin kişi de tedbir amaçlı karantinada tutuluyor.

NTV 29.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 14:52

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