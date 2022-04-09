Van’da korku dolu anlar: 7 köpek kız öğrenciye saldırdı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı. Üniversitenin güvenlik kamerasına yansıyan ve ne zaman yaşandığı henüz bilinmeyen olayda, genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Görüntülerde köpeklerin genç kızın etrafını sardığı görüldü. Köpeklerden dolayı korkuya kapılan genç kız, elindekilerle kendisini savundu. Genç kız, kendisine yaklaşan köpeği savuşturmak isterken diğer köpeklerin de saldırısına maruz kaldı.

Haberler - İHA 09.04.2022 - 14:55 | Son Güncelleme : 09.04.2022 - 15:12

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