Van'da yıkıcı etki yaratan depremi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'de değerlendirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV ekranında Türkiye-İran sınırındaki depremi değerlendirdi. Tüysüz, artçı depremlerin meydana geldiği bölgede 5 büyüklüğünde artçı bir depremin daha yaşanabileceğini belirtti.
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NTV Haber 23.02.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 23.02.2020 - 14:20
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