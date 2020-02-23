Van'da yıkıcı etki yaratan depremi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'de değerlendirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV ekranında Türkiye-İran sınırındaki depremi değerlendirdi. Tüysüz, artçı depremlerin meydana geldiği bölgede 5 büyüklüğünde artçı bir depremin daha yaşanabileceğini belirtti.

NTV Haber 23.02.2020 - 14:06 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 14:20

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