Van'daki çığ felaketinde 5 kişiyi kurtaran Harun Ayhan, yaşananları anlattı
Van Bahçesaray'da ilk düşen çığda yardıma koşanlardan biri, kepçe operatörü Harun Ayhan'dı. Ayhan, bir AFAD görevlisiyle birlikte 5 kişiyi karın içinden kurtardı. Harun Ayhan, NTV canlı yayınında Anadolu Ajansı Muhabiri Selami Küçükoğlu'nun sorularını yanıtladı ve o anları böyle anlattı.
07.02.2020 - 14:07| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 14:21
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