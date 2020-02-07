Van'daki çığ felaketinde 5 kişiyi kurtaran Harun Ayhan, yaşananları anlattı

Van Bahçesaray'da ilk düşen çığda yardıma koşanlardan biri, kepçe operatörü Harun Ayhan'dı. Ayhan, bir AFAD görevlisiyle birlikte 5 kişiyi karın içinden kurtardı. Harun Ayhan, NTV canlı yayınında Anadolu Ajansı Muhabiri Selami Küçükoğlu'nun sorularını yanıtladı ve o anları böyle anlattı.

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