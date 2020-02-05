Van'daki çığ felaketinden NTV WhatsApp hattına gelen görüntüler

Van'da 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. 30'dan fazla kişi kurtarılırken; 26 cansız bedene ulaşıldı. 53 de yaralı var. Kurtarma çalışmaları bölgeye sevk edilen takviye ekipler eşliğinde devam ediyor. Olaya ilişkin bölgedeki muhabirlerden ve NTV WhatsApp hattına gelen çarpıcı görüntüler böyle kaydedildi.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER