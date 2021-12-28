Veliden okul müdürüne saldırı

İstanbul’da Büyükçekmece İlkokulu’nda bir veli koridorda okul müdürüne saldırdı. İddiaya göre baba F.İ., okulda çıkan kavgada oğlunun zarar gördüğü gerekçesiyle müdürle görüşmeye geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine okuldaki malzemelere zarar veren baba, müdüre de saldırdı. Oğlunun korkudan ağlamaya başlaması üzerine tehditler savurarak okuldan ayrılan baba, şikayet üzerine gözaltına alındı. F.İ.’nin suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
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