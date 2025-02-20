Veterinerlerle dans eden papağan "Ares" ilgi odağı oldu
Mersin'de "Ares" isimli papağan tedavi için götürüldüğü hayvan hastanesindeki dansıyla veterinerlerin yüzünü güldürdü.
İş insanı Mustafa Ensalih, 3 yaşındaki Kakadu cinsi papağanını tüylerindeki dökülme nedeniyle merkez Yenişehir ilçesindeki Petical Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi öncesi papağanı sakinleştirmek isteyen 4 veteriner, dans etmeyi seven "Ares" için müzik açtı.
Müzik sesini duyunca hareketlenip veterinerlerin dansına eşlik eden papağan, hastanedekilerin yüzünü güldürdü. "Ares"in kendileriyle oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden veterinerler, videoyu sosyal medya platformlarında paylaştı.
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