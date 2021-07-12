Vinç operatörü damat gelini balkondan böyle aldı

Denizli’de vinç operatörü olarak çalışan Emre Karaoğlan, gelin arabası yerine kullandığı vinci tercih etti. Eşini süslediği vinçle evin balkonundan alıp aşağı indiren Karaoğlan, ‘‘Çocukluğumdan beri hayalimdi. Biraz zor oldu ama Melisa’yı ikna edip hayalimi gerçekleştirdim’’ dedi.
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ntv.com.tr 12.07.2021 - 16:58| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 17:09
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