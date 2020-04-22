Bursa'da Covid-19 'dedektifleri' görev başında

Bursa'da görev yapan filyasyon ekipleri, corona virüsle mücadelede önemli rol oynuyor. Virüse yakalanan hastaların, temas ettiği kişiler belirleniyor. Onlardan numune alınıp, inceleme yapılıyor. Bu sayede, virüsün yayılması büyük oranda önlenmiş oluyor.

NTV 22.04.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:32

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