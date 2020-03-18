Virüs fırsatçılarına suçüstü

İstanbul polisi, sahte dezenfektan üretimi yapan atölyeye baskın düzenledi. Polis ekipleri, şüphelileri üretime devam ederken, suç üstü yakaladı. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı. Binlerce şişe şatışa hazır sahte el temizleme jeliyle 5 ton etil alkole el koyuldu.
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NTV 18.03.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 14:59
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