Virüs korkusuyla nikahı camın arkasından izlediler

İstanbul Şişli'de corona virüsü korkusu nedeniyle nikah salonlarına davetliler alınmadı. Salona gelen çift maske takmazken, nikah şahidi arkadaşı ise öncesinde çiftin ellerine dezenfektan sıktı. Nikahın kıyılmasının ardından dans ederken, davetlilerin ise camın arkasından nikahı izlemesi dikkat çekti. İşte o anlar...

19.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 11:22

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