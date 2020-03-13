Corona virüs endişesiyle piyasada maske kalmadı

Sadece kolonya değil, artık maske de bulunamıyor. Satıcılar son 1 ayda maske satışlarının yüz kat arttığını söylüyor. Uzmanlar ise virüsten korunmak için sadece maskenin çözüm olmadığına dikkat çekiyor.

NTV 13.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 10:33

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