Gece yarısı başladı: Virüs önlemlerinde kapsam genişledi
Virüs önlemlerinde kapsam genişledi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Birçok mekan gece yarısından itibaren kapatıldı. Alışveriş merkezleri ve lokantalar, kapsam dışında tutuldu.
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NTV 17.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.03.2020 - 11:36
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