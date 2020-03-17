Gece yarısı başladı: Virüs önlemlerinde kapsam genişledi

Virüs önlemlerinde kapsam genişledi. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Birçok mekan gece yarısından itibaren kapatıldı. Alışveriş merkezleri ve lokantalar, kapsam dışında tutuldu.

NTV 17.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 11:36

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