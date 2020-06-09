Eskişehir'de doğum günü partisi: 32 kişi karantinada

Virüs testi pozitif olan o iki kişi, İstanbul'dan Diyarbakır ve Eskişehir'de yaşayan ailelerinin yanına gitti. Biri Diyarbakır’da daha önce virüs görülmemiş ilçeye virüs taşıdı, diğeri ise Eskişehir'de çocuğuna doğum günü partisi yaptı ve 32 kişinin karantinaya alınmasına neden oldu. Sadece bu kadar da değil. Dün Kayseri'den de tatsız haberler geldi.

NTV 09.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:33

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