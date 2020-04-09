Virüs salgınında 10 vakadan 6'sı İstanbul'da (İşte 3 büyük şehirde en riskli ilçeler)

Corona virüs ile en büyük mücadele 3 büyükşehirde veriliyor. Virüsten en çok, vakaların yüzde 60'nın olduğu İstanbul etkilendi. Nüfusun yoğun, yapılaşmanın sık olduğu ilçeler ve sahil şeritleri virüsün etkisi altında. İşte ayrıntılar...

NTV 09.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 14:22

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